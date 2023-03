Théâtre : On n’a pas toujours eu la vie rose Salle des fêtes Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Yvignac-la-Tour C’est le 4ème volet des aventures du Dr Malgrais. Souvenez-vous des trois derniers !

1-Une semaine du Docteur Malgrais Louis

2-La dernière semaine du Docteur Malgrais

3-On a bien casé l’EHPAD au Docteur Malgrais Cette fois, le Docteur pourrait sortir de sa retraite à l’appel de l’Agence de Santé pour aider à la lutte contre le virus Covid 19. Dans cette nouvelle comédie, Alain Lherbette montre les travers de la gestion de la pandémie en cours par les anecdotes qu’il aime tant nous conter.

Virus chinois, port de masque, avis d'experts, confinement, déconfinement, gestes barrière, autorisation de sortie, vaccination… Billetterie dans les commerces Yvignacais : Bistrot de la Tour, Restaurant les Templiers, Salon de coiffure Manue dans l'air, Boulangerie Caradeuc / Plouasne : bar le Refuge / Quévert : hall de la presse CC Carrefour

