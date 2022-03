Théâtre : “On choisit pas ses vacances” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime La compagnie du Poulailler vous présente : “On choisit pas ses vacances” de Jean Christophe Barc et Dominique Bastien. En Bretagne, Guy, propriétaire du familial camping de Pen-AR-Coët attend avec anxiété l’arrivée d’un inspecteur pour gagner l’étoile supplémentaire… Mais sa femme a des projets plus ambitieux… La journée démarre dans une apparente bonne humeur qui va très vite se dégrader. Une galerie de campeurs pittoresques et plus vrais que nature, traverse cette comédie échevelée, presque hystérique où un faux archéologue nourrit de juteuses transactions pour condamner définitivement ce sympathique camping. Ecrit dans le même esprit que “On choisit pas sa famille”, ce nouvel opus de Jean-Christophe Barc, en collaboration avec Dominique Bastien permet une distribution multiple que la compagnie du Poulailler a adapté avec délectation . Cette comédie où chaque réplique provoque le rire, permet aux acteurs d’endosser plusieurs rôle, en imposant un rythme qui exige souffle et énergie sans défaillance. Du théâtre à cent à l’heure une comédie rare. Une aubaine pour tous, et surtout pour le public. Cinq comédiens pour 17 rôles. Vendredi 11 mars à 20h30, au Poulailler.

