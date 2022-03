Théâtre : On a tous besoin d’un coach Berson Berson Catégories d’évènement: Berson

Gironde

Théâtre : On a tous besoin d’un coach Berson, 19 mars 2022, Berson. Théâtre : On a tous besoin d’un coach Berson

2022-03-19 – 2022-03-19

Culture Loisirs Evasion présente la pièce de théâtre amateur : On a tous besoin d'un coach de Damiens Bourdais, à la salle du Foyer rural de Berson. Jacques est au chômage depuis 6 mois et tourne en rond. A la maison, la tension monte ! Surgit un vieux copain de fac en quête de conseils. Car Jacques est un coach qui s'ignore, apte à guider les autres alors que sa propre vie tourne au désastre. Finalement, on le persuade de s'installer comme coach de vie. Dès le départ, le succès est au rendez-vous, des personnages hauts en couleur viennent le consulter. Heureusement, dans son salon-bureau, Jacques va faire des rencontres décisives qui vont lui enlever son "frein à main".

