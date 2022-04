THÉÂTRE – Ombres sur Molière / Écrit et mise en scène Dominique Ziegler Parc Trembley

du mercredi 25 mai au samedi 11 juin à Parc Trembley

**Scène Vagabonde Festival célèbre les 400 ans de la naissance de Molière. L’occasion pour le metteur en scène Dominique Ziegler de rendre hommage à l’homme avec cette fiction historique inspirée de la vie de Molière. Une opportunité extraordinaire de célébrer et de transmettre son héritage.** Versailles 1664. Molière et sa troupe ont triomphé de l’adversité : après vingt ans de misère et de vie itinérante, Molière se voit offrir par le roi Louis XIV la direction des plaisirs théâtraux. L’artiste va profiter de cette place privilégiée pour en découdre avec les puissants et les hypocrites qui pullulent à la cour, en premier lieu desquels certains membres du clergé. La provocation inquiète l’entourage de Molière. Ce dernier vit aussi des tourments conjugaux importants, peinant à réfréner son attirance pour sa jeune belle-sœur. Les ombres s’accumulent sur Molière, alors que la création de sa pièce Tartuffe approche. Fiction historique inspirée de la vie de Molière et de l’“affaire Tartuffe”, ce spectacle conte plusieurs histoires en une : celle d’un artiste dont l’œuvre déclenche une censure politico- religieuse sans précédent ; celle d’un directeur de troupe aux prises avec ses problèmes personnels et professionnels ; celle du quotidien des comédiens au dix-septième siècle.

De 10 à 30 frs

Du 25 mai au 11 juin au Scène Vagabonde Festival dans le Parc Trembley à Genève. Parc Trembley Avenue Giuseppe Motta,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T22:00:00;2022-05-26T19:00:00 2022-05-26T21:00:00;2022-05-27T20:00:00 2022-05-27T22:00:00;2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T22:00:00;2022-05-31T19:00:00 2022-05-31T21:00:00;2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T22:00:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T21:00:00;2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-05T19:00:00 2022-06-05T21:00:00;2022-06-07T19:00:00 2022-06-07T21:00:00;2022-06-08T20:00:00 2022-06-08T22:00:00;2022-06-09T19:00:00 2022-06-09T21:00:00;2022-06-10T20:00:00 2022-06-10T22:00:00;2022-06-11T20:00:00 2022-06-11T22:00:00

