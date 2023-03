Sortie Bassins de Lumières – Dali et Gaudi Théâtre Olympia Arcachon Catégories d’Évènement: 33120

33120 . Dali -l’énigme sans fin (programme long) et Gaudi -Architecte de l’imaginaire (programme court) Déroulé du la sortie culturelle :

8h30 : départ en bus du Parvis du théâtre Olympia

10h00 : arrivée au Bassins de lumières à Bordeaux

12h15 : Départ de Bordeaux

Prix clé en main (trajet en bus + entrée prioritaire): 45€ TTC

Prix clé en main (trajet en bus + entrée prioritaire): 45€ TTC
+33 5 57 52 97 75

