APOLLO5 THEATRE OLYMPIA Arcachon, 25 avril 2024, Arcachon.

APOLLO5 (ENSEMBLE VOCAL)Entre autres : Ubi Caritas – Ola Gjeilo « With a Song in my heart » – Richard Rodgers & Lorenz Hart « Summertime » – George et Ira Gershwin « Agnus Dei » – William Byrd « Your Song » – Elton JohnLoués pour leur engagement scénique et la subtilité de leurs harmonies, les cinq chanteurs britanniques revisitent un répertoire s’étendant des œuvres chorales de la Renaissance et du Classique au folk, au jazz et à la pop.Acclamé par la critique, l’ensemble vocal a cappella Apollo5 est l’un des plus réputés de Grande-Bretagne. Composé d’une soprano, d’une mezzo-soprano, de deux ténors et d’une basse, le groupe s’est fait connaître pour sa sonorité riche et dynamique. On trouve dans leur programme « Invocations » de tendres chansons d’amour et des moments de déchirement, des œuvres sacrées pleines d’humilité et des chants profanes remplis de jubilation et d’espoir.LA PRESSE EN PARLE« Extrêmement impressionnant » Gramophone Magazine« Des voix merveilleuses » BBC RadioDURÉE 1H30

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:45

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33