QUATUOR MODIGLIANI THEATRE OLYMPIA Arcachon, 24 avril 2024, Arcachon.

QUATUOR MODIGLIANIMozart : « Quatuor no 3 en sol majeur, K 156 »Beethoven : « Quatuor à cordes en fa majeur, op. 59 « Razumovsky n° 1 »Smetana : Quatuor à Cordes n° 1 « De ma vie »Alors qu’il sillonne la planète de concerts en concerts, le Quatuor Modigliani pose, comme chaque année, ses valises à Arcachon, pour un concert spécial. Et quel programme que celui-ci ! L’un des Quatuors milanais d’un Mozart adolescent se trouve ainsi finement associé à l’un des plus grands sommets du genre : le Quatuor op. 59 n°1 « Razumovsky » de Beethoven. Pour conclure cette soirée c’est toute une vie que les Modigliani parcourront dans le Quatuor « De ma vie » de Bedrich Smetana : l’œuvre retrace le fil de l’existence du compositeur. Un trésor absolu !LA PRESSE EN PARLE« Les Modigliani semblaient partir pour conquérir la planète. Ce qu’ils ont fait. » Eric Dahan, Libération

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:45

