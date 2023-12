GAUTIER CAPUCON ET JEROME DUCROS THEATRE OLYMPIA Arcachon, 23 avril 2024, Arcachon.

GAUTIER CAPUÇON (VIOLONCELLE) ET JÉRÔME DUCROS (PIANO)Extraits des derniers albums de Gautier Capuçon. Gautier Capuçon est l’un des ambassadeurs les plus éminents du violoncelle du XXIe siècle. Se produisant aux quatre coins du monde avec les instrumentistes et les chefs les plus réputés, il fait une halte à Arcachon pour un concert qui fera évènement. Après ses albums « Intuition », « Émotions », et « Sensations », Gautier Capuçon a souhaité poursuivre l’exploration de ces pièces de styles et de genres différents avec un programme qui mêle les plus belles pièces de ses derniers albums. Ces transcriptions pour violoncelle, des pièces symphoniques à l’univers de l’Opéra, en passant par la musique de film ou la chanson française, signées Jérôme Ducros prouvent que le violoncelle est sans aucun doute l’un des plus beaux instruments mélodiques pour explorer et voyager à travers ces différents univers. DURÉE 1H30

Tarif : 31.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon