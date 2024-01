DIANA TISHCHENKO ET FRANK BRALEY THEATRE OLYMPIA Arcachon, 21 avril 2024, Arcachon.

DIANA TISHCHENKO (VIOLON) ET FRANK BRALEY (PIANO)Tartini : « Sonate pour violon en sol mineur, dite Sonate des trilles du Diable »Beethoven : « Sonate pour violon no 5 en fa majeur, op. 24, dite Le Printemps »Schubert : « Sonate Arpeggione en la mineur D. 821 »Ravel : « Tzigane »La violoniste ukrainienne Diana Tishchenko se révèle comme l’une des artistes les plus intéressantes ayant émergé sur la scène musicale ces dernières années. Premier grand prix du Concours Long-Thibaut-Crespin 2018, elle joue son superbe Stradivarius à travers une série triomphale de récitals dans le monde entier. Remarquée pour son aisance dans le répertoire romantique, la violoniste séduit par sa « posture d’un naturel déconcertant et sa sonorité superbement raffinée » (Classicagenda). Elle excelle également dans le duo avec piano, s’associant ici dans un programme diablement virtuose avec l’un des plus grands pianistes français de sa génération, Frank Braley, qui s’est produit récemment en concert à la Philharmonie de Lviv en Ukraine, en soutien au peuple ukrainien, en duo avec Gautier Capuçon.LA PRESSE EN PARLE« Diana Tishchenko exerce son pouvoir de fascination sur le public par ses gestes amples et sa forte personnalité. » The StradDURÉE 1H30

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-21 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33