GOLDEN HOUR THEATRE OLYMPIA Arcachon, jeudi 11 avril 2024.

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX« GOLDEN HOUR »« Step Lightly ». Pièce pour 6 danseursChorégraphie : Sol Leon / Paul Lightfoot« Within the Golden Hour » Pièce pour 10 danseursChorégraphie : Christopher Wheeldon« Frank Bridge Variations » Pièce pour 14 danseursChorégraphie : Hans Van Manen« Step Lightly » est ce que vous faites lorsque la glace est mince, mais qu’il faut traverser. C’est la même chose pour le chorégraphe Paul Lightfoot, il doit être prudent, mais il doit continuer.Deux entrées au répertoire du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux marquent ce programme. Christopher Wheeldon déploie son vocabulaire chorégraphique à la frontière du contemporain et du néo-classique dans « Within the Golden Hour ». Quant aux virtuoses et nocturnes « Frank Bridge Variations » de Han Van Manen, elles laissent aux corps le soin de sculpter l’espace avec une virtuosité au service de l’esthétique.DURÉE 1H30

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:45

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33