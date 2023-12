TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE THEATRE OLYMPIA Arcachon, 5 avril 2024, Arcachon.

« TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE 2 HEURES »De : Hector ObalkHector Obalk fait un stand-up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants.C’est un spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue, pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d’un mur de 1 000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…LA PRESSE EN PARLE« L’excellent Hector Obalk nous explique en musique les chefs-d’œuvre de l’art… C’est très très drôle et c’est très très riche ! » Le Monde

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:45

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon