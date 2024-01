CIE LE GROS ORTEIL THEATRE OLYMPIA Arcachon, samedi 30 mars 2024.

Cie LE GROS ORTEIL« LE BIBLIOTHÉCAIRE »Paul-Emile Dumoulin travaille à la Bibliothèque de sa municipalité depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, mais parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Emile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire et le goût de l’aventure le montre sur un autre jour. Il s’emballe, une folie s’empare de lui et il se met à faire de l’acrobatie, des équilibres, de la jonglerie, du break dance et du beat box.

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33