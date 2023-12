CIRCUS BAOBAB THEATRE OLYMPIA Arcachon, 26 mars 2024, Arcachon.

CIRCUS BAOBAB « YÉ ! »Le mythique Circus Baobab offre un cirque de haut-vol, puissant et virtuose. Avec « Yé ! », la troupe de treize interprètes mixe à nouveau tradition du cirque africain et contemporain dans une création poétique et engagée, mêlant portés acrobatiques, pyramides humaines, main à main et danses urbaines. On se laisse emporter par leur énergie brute, mise au service d’un plaidoyer vibrant pour le partage de l’eau. Époustouflant !La virtuosité des danses rituelles et l’écriture scénique nourrie des inventions du cirque contemporain façonnent ce spectacle pétri de valeurs humanistes, que ces circassiens iconoclastes brandissent avec la joie de la jeunesse, non pas en étendard, mais avec une impertinente pertinence.DURÉE 1H15

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon