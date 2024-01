DMITRY BAEVSKY QUARTET THEATRE OLYMPIA Arcachon, jeudi 21 mars 2024.

DMITRY BAEVSKY QUARTET FEATURING STÉPHANE BELMONDOSaxophone alto : Dmitry Baevsky – Trompette : Stéphane Belmondo – Contrebasse : Clovis Nicolas Batterie : Jason BrownInspiration sans fin, technique sans faille, sonorité chaleureuse et ronde, grand sens de la mélodie… Nombreux sont ceux qui, ayant eu l’occasion de croiser la route de Dmitry Baevsky, ne tarissent pas d’éloge à son sujet. Avec un son, un sens du rythme et une conception harmonique évoquant Sonny Rollins, Jackie McLean, Steve Grossman ou Dexter Gordon, il s’impose aujourd’hui comme l’un des saxophonistes qui compte sur la scène internationale du jazz. Il présente un répertoire mêlant compositions originales, standards et calypsos, magnifié par le son émouvant de Stéphane Belmondo.

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33