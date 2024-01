GABI HARTMANN THEATRE OLYMPIA Arcachon Catégorie d’Évènement: Arcachon GABI HARTMANN THEATRE OLYMPIA Arcachon, 29 février 2024, Arcachon. GABI HARTMANNGabi Hartmann est la nouvelle sensation jazz de ce début d’année 2023. La jeune femme de 31 ans, éponyme de son premier album vient de sortir 14 titres qui oscillent entre jazz, folk, soul et chanson. Un opus développé avec le producteur américain Jesse Harris qui a travaillé, entre autres, avec Norah Jones, Melody Gardot ou encore Madeleine Peyroux.DURÉE 1H30

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:45 Réservez votre billet ici THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33 Détails Catégorie d’Évènement: Arcachon Autres Code postal 33120 Lieu THEATRE OLYMPIA Adresse 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville Arcachon Departement 33 Lieu Ville THEATRE OLYMPIA Arcachon Latitude 44.661089 Longitude -1.164863 latitude longitude 44.661089;-1.164863

THEATRE OLYMPIA Arcachon 33 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/