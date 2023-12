CIE ECLATS THEATRE OLYMPIA Arcachon, 16 février 2024, Arcachon.

Cie ÉCLATS « ALI BABA » De : Stéphane GuignardLe conte des « « Mille et Une Nuits », celui qui parle d’un Ali, sacrément baba, du chef des 40 qui déclame son « Sésame, ouvre-toi ! » met en jeu de nouvelles aventures musicales.Un prétexte pour relire notre histoire. Celle d’aujourd’hui.Un prétexte pour parler de pauvreté, de richesses, de partage et de liberté. Un prétexte pour célébrer l’héroïne oubliée du conte, Morgiane.Explorer l’écriture. Trouver la folie des mots, pour raconter celle qui nous entoure. Cette fièvre de l’or !Entre musique populaire, musique savante et musique improvisée, « Ali Baba » propose différentes écritures musicales pour partager toutes nos richesses et s’adresser à tous.DURÉE 1H

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon