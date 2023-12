BALLET DE NICE THEATRE OLYMPIA Arcachon Catégories d’Évènement: 33

Arcachon BALLET DE NICE THEATRE OLYMPIA Arcachon, 6 février 2024, Arcachon. BALLET DE NICE « CENDRILLON »De : Thierry Malandain Ballet pour 20 danseursMusique : Serge ProkofievTout en restant fidèle à la dramaturgie de« Cendrillon » et à la partition de Prokofiev, Thierry Malandain développe une approche toute personnelle, explorant certains thèmes qui lui sont chers. « Cendrillon », c’est le parcours d’une étoile, une étoile qui danse. Malandain nous emmène sur le chemin de l’Accomplissement. Celui qui passe par le doute, le rejet, la souffrance, l’espoir, pour atteindre enfin la lumière. Par cette vision, faite de cendres et de merveilleux, tantôt tragique, tantôt comique, s’écrit quelque chose d’universel.DURÉE 1H30

Tarif : 31.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:45
THEATRE OLYMPIA
21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
33120 Arcachon

