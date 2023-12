COSI FAN TUTTE THEATRE OLYMPIA Arcachon, 4 février 2024, Arcachon.

« COSÌ FAN TUTTE »MOZART OPÉRA ÉCLATÉ Direction musicale : Gaspard Brécourt – Mise en scène : Éric Perez – Distribution : Fiordiligi, Charlotte Despaux – Dorabella, Eléonore Pancrazi – Despina, Analia Téléga – Don Alfonso, Antoine Foulon – Ferrando, Blaise Rantoanina – Guglielmo, Mikhael Piccone« Così fan tutte » est une œuvre sensuelle, érotique, il est question de tentations, de corps mis à nus à travers la douce tromperie du travestissement. Le cynique Don Alfonso tient à prouver à ses amis Ferrando et Guglielmo que les femmes sont inévitablement infidèles. Pour cela il tend un piège à leurs fiancées les sœurs Dorabella et Fiordiligi. Ferrando et Guglielmo feront croire qu’ils partent à la guerre mais ils reviendront près de leurs belles sous un déguisement. D’abord repoussés par les deux femmes, celles-ci, peu à peu, cèdent aux avances des mystificateurs. Don Alfonso peut alors exulter : elles font vraiment toutes comme ça… Les deux couples se reformeront malgré tout en ayant perdu quelques illusions.DURÉE 3H

Tarif : 31.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 15:00

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon