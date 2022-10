Ateliers pour enfants : Eaux de Gamme & Haut de Forme Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet Catégories d’évènement: Lozère

Ateliers pour enfants : Eaux de Gamme & Haut de Forme Dimanche 16 octobre, 10h00 Théâtre O(L)tto Ladusch

Ateliers gratuits. Spectacles payants. Voir détails dans la description

Journées nationales de l’architecture Théâtre O(L)tto Ladusch Chemin du Moulin, 48190 Bagnols-les-Bains Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie 9h30 : Accueil au Théâtre O(L)tto Ladusch : début des animations 10h : Relaxation sonore au Spa Thermal de Bagnols-les-Bains par la Cie Braquage Sonore – Jérome Hoffmann

– Sur réservation , 40 personnes (jauge limitée ) | À partir de 16 ans – 25€ | 20€ tarif réduit De 10h à 17h : exposition, ateliers et jeux autour du patrimoine de Bagnols-les-Bains (exposition, jeux, bar à eaux, ateliers enfants, explore game dans Bagnols-les-Bains, fresque).

– Tout public | Gratuit De 12h30 à 14h : quiz et repas partagé au Théâtre O(L)tto Ladusch à Bagnols-les-Bains 15h : Relaxation sonore au Spa Thermal de Bagnols-les-Bains par la Cie Braquage Sonore – Jérome Hoffmann

– Sur réservation, 40 personnes (jauge limitée ) | À partir de 16 ans – 25€ | 20€ tarif réduit

