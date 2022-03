Théâtre : “Oh Plaisir” Le Havre, 16 avril 2022, Le Havre.

Théâtre : “Oh Plaisir” Le Havre

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Par la compagnie Ethiquettes.

“Oh Plaisir” c’est un spectacle qui raconte des histoires de cœur, de sexe, d’amour, de couple, d’hier et d’aujourd’hui.

On suit des femmes, des hommes, des ados, des adultes, leurs premières fois, leurs amours empêchés ou non. Ces histoires et ces personnages s’emmêlent un peu, s’entrecroisent beaucoup.

Écrit et joué par Florence Poupon.

Mise en scène : François Bizet

Samedi 16 avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

Par la compagnie Ethiquettes.

“Oh Plaisir” c’est un spectacle qui raconte des histoires de cœur, de sexe, d’amour, de couple, d’hier et d’aujourd’hui.

On suit des femmes, des hommes, des ados, des adultes, leurs premières fois, leurs amours…

contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/

Par la compagnie Ethiquettes.

“Oh Plaisir” c’est un spectacle qui raconte des histoires de cœur, de sexe, d’amour, de couple, d’hier et d’aujourd’hui.

On suit des femmes, des hommes, des ados, des adultes, leurs premières fois, leurs amours empêchés ou non. Ces histoires et ces personnages s’emmêlent un peu, s’entrecroisent beaucoup.

Écrit et joué par Florence Poupon.

Mise en scène : François Bizet

Samedi 16 avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie