Plougasnou Finistère Théâtre – Seule en scène écrit et joué par Geneviève. C’est l’histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir aussi trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et c’est pas de tout repos !

