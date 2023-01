Théâtre : Oh ! Malheureuse ! Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Théâtre : Oh ! Malheureuse ! 2 Rue de Kermadiou Résidence DOMITYS Ker Madiou Morlaix Finistère

2023-01-20

Résidence DOMITYS Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou

Morlaix

Finistère De et par Geneviève LE MEUR, « Oh, Malheureuse! » C’est l’histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir aussi trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et c’est pas de tout repos ! « Oh ! Malheureuse ! »

C’est aussi la vie avec ses imprévus ses mains qui se tendent et qui se dérobent.

C’est la vie plus fort que tout et c’est aussi comme conclut Gisèle : « Merci la vie !» Tarif pour les personnes extérieures à la résidence Domitys : 5 €, sur réservation par téléphone morlaix@domitys.fr +33 2 21 84 00 00 Résidence DOMITYS Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix

