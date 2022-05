THÉÂTRE « OBJECTION VOTRE HONNEUR », 18 juin 2022, .

THÉÂTRE « OBJECTION VOTRE HONNEUR »

2022-06-18 – 2022-06-18

19h30

Théâtre « Objection Votre Honneur »

Par la compagnie Très Très Drôle

Tarifs : 18 euros (réduit 16 euros)

Nautilus

Infos et réservations : 06 02 72 46 82 ou lacompagnietrestresdrole@outlook.com

https://www.lacompagnietrestresdrole.com/billeterie

Les réservations sont également possibles dans les billetteries habituelles avec de nombreuses promotions sur Billet Réduc

Et si Dieu vous laissait le choix entre le paradis et l’enfer ? Une comédie interactive, féministe et déjantée !

Olivier Corbeau, grand avocat décède brutalement en pleine plaidoirie. Sa vie, faite de mensonges, de coups bas et d’une vieille prostituée, ne va pas l’aider à entrer au paradis.

Surtout lorsque Dieu organise un procès grandeur nature ! S’il gagne, à lui le paradis ; s’il perd, bonjour l’enfer ! Et qui de mieux pour l’affronter que Marianne, sa dangereuse consoeur d’en bas ?

Aujourd’hui : c’est vous qui décidez !

