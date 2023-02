Théâtre – Obaldiesques d’après René de Obaldia par “Les Pourquoi pas nous ?” Place de la Palette, 1 avril 2023, Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand.

Maison pour tous Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saone-et-Loire Place de la Palette Maison pour tous

2023-04-01 – 2023-04-01

Les Pourquoi pas nous ? interprètent 4 comédies d’après le génial roi René de Obaldia (Le sacrifice du Bourreau, Edouard et Agrippine, L’Azote, L’extra-lucide).

Obaldia, maître de cérémonie de l’humour « fait passer au premier degré ce qui appartient au septième (et vice versa) ».

Il ne faut pas chercher dans ces 4 comédies « des recettes de théâtre » dit « d’avant-garde » mais plutôt des « instants de complicité entre les spectateurs », non seulement pour démystifier l’ordre établi et les idéologies, mais surtout pour plaider le droit au bonheur ! Dans ce théâtre où le langage est un feu d’artifice ininterrompu, l’esprit léger des années 60/70 accompagne les situations burlesques sur un rythme endiablé porté par des musiques rocks et jazz.

– spectacle conseillé à partir de 13 ans

– mise en scène : Vincent Dufieux

Réservations possibles à partir de mars à l’office de Tourisme Entre Saône et Grosne à Sennecey.

+33 3 85 44 82 54 https://www.senneceylegrand.fr/

