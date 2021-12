Fismes Fismes Fismes, Marne Théâtre : Nuit d’ivresse Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Marne

Théâtre : Nuit d’ivresse Fismes, 7 janvier 2022, Fismes. Théâtre : Nuit d’ivresse Fismes

2022-01-07 – 2022-01-07

Fismes Marne Fismes D’après la pièce originale DE JOSIANE BALASKO

Rendu de la résidence ayant eu lieu à la Spirale. Simone est dans l’arrière salle du café d’une gare, où elle attend un train. Arrive Jacques Belin, bien éméché. Celui-ci est le présentateur du jeu télévisé quotidien «L’affaire est dans le sac». Jacques tente d’entamer la conversation avec Simone, un peu étonné qu’elle ne le reconnaisse pas. Ce que Jacques ignore c’est que Simone purge une peine de prison pour homicide et qu’elle vient d’obtenir une permission de sortir. Les occasions de voir la télévision étant rares dans son cas, elle croit que Jacques est issu de la famille des créateurs des célèbres biscuits homonyme. Un troisième personnage va s’incruster dans le duo, il s’agit du serveur du bar qui, après une courte hésitation, a fini par reconnaître l’homme de télévision. La pièce célèbre de J. Balasko reprise et mise en scène pour vous à la Spirale. Avec Mélanie BELLAMY , Aurélien CHARLES, Cédric WERBROUCQ,

Mise en scène Cédric WERBROUCQ. A partir de 16 ans.

Vente de billets auprès de l’Office de Tourisme du Grand-Reims, bureau de Fismes. ; http://www.fismes.fr/ D’après la pièce originale DE JOSIANE BALASKO

Rendu de la résidence ayant eu lieu à la Spirale. Simone est dans l’arrière salle du café d’une gare, où elle attend un train. Arrive Jacques Belin, bien éméché. Celui-ci est le présentateur du jeu télévisé quotidien «L’affaire est dans le sac». Jacques tente d’entamer la conversation avec Simone, un peu étonné qu’elle ne le reconnaisse pas. Ce que Jacques ignore c’est que Simone purge une peine de prison pour homicide et qu’elle vient d’obtenir une permission de sortir. Les occasions de voir la télévision étant rares dans son cas, elle croit que Jacques est issu de la famille des créateurs des célèbres biscuits homonyme. Un troisième personnage va s’incruster dans le duo, il s’agit du serveur du bar qui, après une courte hésitation, a fini par reconnaître l’homme de télévision. La pièce célèbre de J. Balasko reprise et mise en scène pour vous à la Spirale. Avec Mélanie BELLAMY , Aurélien CHARLES, Cédric WERBROUCQ,

Mise en scène Cédric WERBROUCQ. A partir de 16 ans.

Vente de billets auprès de l’Office de Tourisme du Grand-Reims, bureau de Fismes. Fismes

dernière mise à jour : 2021-12-16 par ADT de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Fismes, Marne Autres Lieu Fismes Adresse Ville Fismes lieuville Fismes