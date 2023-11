SECOND SOUFFLE Théâtre Nouvelle-France Le Chesnay-Rocquencourt, 28 mars 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

SECOND SOUFFLE Jeudi 28 mars 2024, 20h30 Théâtre Nouvelle-France PLACEMENT LIBRE

Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €

Une histoire vraie qui se joue de la fatalité et fait la part belle aux rebonds de la vie !

Morgane est clarinettiste, passionnée, promise à un bel avenir : opéras nationaux, grands orchestres symphoniques. À 25 ans, une blessure stoppe net sa trajectoire fulgurante et sa grande carrière à peine entamée. Morgane a perdu le souffle…

Une histoire de résilience heureuse et profitable. De l’optimisme galopant que Morgane utilise comme un bazooka. Finalement, il n’est question ici que d’espoir. De vivre plutôt que de survivre. D’entendre le sang bouillir dans les veines.

« Second Souffle » est l’adaptation théâtrale du premier roman autobiographique de Morgane Raoux « Je ne souffle pas, je chante ! » *

Un spectacle touchant et plein d’espoir à découvrir dans l’intimité du TNF.

DE MORGANE RAOUX

D’APRÈS LE LIVRE « JE NE SOUFFLE PAS, JE CHANTE ! » (ED MICHALON)*

ADAPTATION JULIE-ANNE ROTH ET MORGANE RAOUX

AVEC MORGANE RAOUX ET NICOLAS WANCZYCKI

MISE EN SCÈNE: JULIE-ANNE ROTH

SCÉNOGRAPHIE: SALMA BORDES

CRÉATION LUMIÈRES: RÉMI CABARET

CRÉATION SONORE: YOANN BLANCHARD

ILLUSTRATION: MAUD LEGRAND

PRODUCTION: MADAME CLARINETTE ET CIE ET PONY PRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DU THÉȂTRE DE POCHE DE BRUXELLES

La Presse en parle

« Une belle histoire qui fait du bien…! Une vraie leçon de vie ! » EUROPE 1

«Une véritable ode à l’éducation artistique » GALA

