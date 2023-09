LE TEMPS DES SECRETS Théâtre Nouvelle-France Le Chesnay-Rocquencourt, 12 novembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

LE TEMPS DES SECRETS Dimanche 12 novembre, 15h00 Théâtre Nouvelle-France PLACEMENT LIBRE

Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €

Le jeune Marcel poursuit ses vacances dans les collines du Garlaban. Il y rencontre Isabelle, créature bien énigmatique, qui va lui faire connaître ses premiers émois amoureux… avant sa rentrée au collège.

Dans ce troisième volet des « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol, Antoine Séguin ressuscite cette joyeuse fresque familiale en incarnant avec humour et jubilation plus de vingt-cinq personnages.

Après « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère », voici venu « le temps des Secrets » !

Un pur moment de bonheur, une ode à l’enfance drôle et sensible qui réveille avec délice les souvenirs des plus grands et réjouit les plus jeunes.

Un spectacle à partager en famille !

MISE EN SCÈNE ÉLRIC THOMAS

AVEC ANTOINE SEGUIN

LUMIÈRES: PIERRE WENDELS

MUSIQUE: CHARLOTTE PIERA

PRODUCTION: L’ACCOMPAGNIE & LA COMPAGNIE DU GOIS

DURÉE: 1H20

« Antoine Séguin, fait une adaptation avec grand talent. Il joue tous les rôles, et communique une émotion palpable. C’est tendre, poétique, on a l’impression de sentir le thym et la lavande, et d’entendre les cigales. Bravo Monsieur » SORTIES A PARIS

Théâtre Nouvelle-France 9, rue Pottier 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 282 places assises.Une scène de 8m d’ouverture sur 7 m de profondeur. Le Théâtre Nouvelle-France accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune. Il est proposé à la locations, aux associations, organismes publics et entreprises.

