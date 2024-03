THÉÂTRE Noue Carine Goron Amiens, mardi 26 mars 2024.

THÉÂTRE Noue Carine Goron Amiens

À partir d’archives, d’extraits de films mais aussi de récits recueillis auprès d’habitantes des Hauts-de-France, cette pièce atypique donne à entendre la puissance de l’amitié féminine.

Pour percer le mystère des relations féminines, la comédienne et metteuse en scène a réuni ses propres sources d’inspiration (scènes de films, extraits de conférences) avant d’aller à la rencontre de femmes d’âges et de milieux différents.

En résulte une matière dense et éclectique que quatre comédiennes se chargent de restituer : au plus près du public, elles livrent avec une vraie délicatesse ces récits de sororité, intimes ou universels, offrant une résonance particulière à cette grande confidence collective.

❤ Carine Goron viendra à votre rencontre pour partager avec vous un moment d’interview autour de la thématique de l’amitié féminine

Avec Marie Filippi | Marine Fontaine | Carine Goron | Nelly Pulicani

Texte Milene Tournier | Dramaturgie Juliette de Beauchamp | Conception musicale Maxence Vandevelde | Création sonore Julien Feryn | Création lumière Nicolas Joubert | Régie générale Anna Sauvage | Administration, production Si vous pouviez lécher mon cœur | Coproduction Le Phénix — Scène Nationale Valenciennes — Pôle Européen de création, Maison de la Culture d’Amiens — Pôle Européen de création, Scène Nationale de l’Essonne 2020 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 19:30:00

fin : 2024-03-26

2 place Léon Gontier

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

