Théâtre : Nos paysages mineurs – La Comédie Itinérante
30 septembre 2021, 20:00:00 – 21:00:00
Upie, Drôme

Une vie d'amour résumée en une heure de trajet en train : voici le pari poétique de Nos paysages mineurs. Marc LAINE retrace le temps de ce voyage la trajectoire d'un couple.

Contact: mediatheque-upie@orange.fr +33 4 75 84 38 64

Lieu: Upie
Coordonnées: 44.80416#4.98095