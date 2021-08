Théâtre : Nos films Le Havre, 9 novembre 2021, Le Havre.

Théâtre : Nos films 2021-11-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-09

Le Havre Seine-Maritime

Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne

On se fait une toile ?

Certains films font partie de notre vie. Parce qu’ils ont accompagné un moment important de notre existence, parce qu’ils ont bouleversé notre vision du monde, parce que nous pouvons réciter leurs dialogues par cœur… Et comme le cinéma est un art intime et collectif, nous avons toujours envie de partager les films que nous aimons avec ceux que nous aimons.

Cendre Chassanne réunit neuf comédiens et comédiennes qui, seuls en scène, sans image, convoquent Alfred Hitchcock, Ponette ou Jack Nicholson. Peu à peu, des images se dessinent dans notre imaginaire, traçant les séquences du film chéri et incarnant la place que quelques mètres de pellicule peuvent occuper dans une vie. Ce sont de véritables histoires d’amour qui se déploient avec ce film vu et revu, ce réalisateur qui semble parler à notre place, cet acteur qui rend tout plus beau… Les auteurs et comédiens de ces formes courtes partagent, avec joie, humour et tendresse, la magie du cinéma par leur seule présence, leur parole et leur amour vibrant pour ces films.

Vous reprendrez bien un peu de popcorn ?

NOS FILMS 1 – Enfances et transmission

Les enfants, ils en savent plus que nous

L’argent de poche de François Truffaut (1976) par Carole Guittat

Ponette de Jacques Doillon (1996) par Isabelle Fournier

Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985) par Nathalie Bitan

NOS FILMS 2 – Identités masculines, violence et errances

To be or not to be… a man

Dupont Lajoie d’Yves Boisset (1975) par Jean-Baptiste Gillet

La meilleure façon de marcher de Claude Miller (1976) par Simon Bourgade

La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock (1959) par Stéphane Szestak

NOS FILMS 3 – Figures féminines et domination

La maison explose

Une femme sous influence de John Cassavetes (1974) par Pauline Bolcatto

Le mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder (1979) par Cécile Leterme

Shining de Stanley Kubrick (1980) par Cendre Chassanne

A partir de 14 ans

Durée : 2h

Tarif : 10€ (tarif plein) – 5€/8€ (tarif réduit).

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/nos-films

