Théâtre : nos êtres chairs Cernay, 13 octobre 2021, Cernay.

Théâtre : nos êtres chairs 2021-10-13 19:00:00 – 2021-10-13

Cernay Haut-Rhin

EUR Autour d’un tas de linge, trois femmes s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent pour vider la maison de leur défunte grand-mère. Elles brassent, trient et rangent, s’imprègnent du linge pour évoquer ces images faites de petits riens et de grandes émotions. Le tissu est partout, matière souple, malléable, vivante. Traversés par le vent, les souvenirs s’animent peuplés d’animaux, de personnages qui surgissent, temps suspendu d’hier et d’aujourd’hui… Moments de fête, parties de jeu, gestes tendres, jalousies et cruautés de l’enfance… La mémoire est à l’œuvre, subjective, incertaine, imparfaite.

Autour d’un tas de linge, trois femmes s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent pour vider la maison de leur défunte grand-mère. La mémoire est à l’œuvre, subjective, incertaine, imparfaite.

Autour d’un tas de linge, trois femmes s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent pour vider la maison de leur défunte grand-mère. Elles brassent, trient et rangent, s’imprègnent du linge pour évoquer ces images faites de petits riens et de grandes émotions. Le tissu est partout, matière souple, malléable, vivante. Traversés par le vent, les souvenirs s’animent peuplés d’animaux, de personnages qui surgissent, temps suspendu d’hier et d’aujourd’hui… Moments de fête, parties de jeu, gestes tendres, jalousies et cruautés de l’enfance… La mémoire est à l’œuvre, subjective, incertaine, imparfaite.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par