Théâtre – Nos amours bêtes Saint-Brieuc, 8 avril 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – Nos amours bêtes La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 21:00:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Pierre feuille ciseau et animaux

Un matin tôt, sur la plage d’une île glaciale où la nuit dure une moitié d’année, un pêcheur entend de la musique mais ne voit rien d’autre que des peaux de phoques posées sur les rochers. Il en emporte une. Vous souhaitez savoir la fin de l’histoire ? Et bien jouez ! Pour la raconter en entier, la chorégraphe espiègle Ambra Senatore et Fabrice Melquiot, l’auteur de théâtre star du jeune public, ont élaboré ensemble un jeu. Leurs règles biscornues faites de défis, de devinettes et de gages nécessitent l’aide du public. Celui des danseurs qui gagne a le droit de poursuivre le récit. Ludique et burlesque, cette fable joyeuse est prétexte à tout : mouvements, grimaces, vocalises et fous rires. L’histoire, bon an mal an, se déploie, et révèle peu à peu la part animale de chacun.

A partir de 6 ans

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

