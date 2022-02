Théâtre – Noire Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme EUR Saison 2021/2022 de Romans Scenes



De et avec Tania de Montaigne

Mise en scène: Stéphane Foenkinos



Noire, l’histoire méconnue de Claudette Colvin est le récit d’un combat qui dure encore contre la violence raciste et l’arbitraire Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère

