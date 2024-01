CENDRILLON THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, samedi 16 mars 2024.

CENDRILLONA partir de 5 ans.De Rebecca Stella et Danielle BarthélémyMise en scène Rebecca StellaAvec Louis Astier, Yohan Leriche, Myriam Pruche et Amélie SaimpontEntre tradition et modernité, Cendrillon se chausse de l’univers manga pour raconter sa véritable histoire.Dans une pauvre chaumière, un artisan vit seul avec sa fille. Il tombe amoureux d’une veuve qui l’emmène loin de chez lui. Cendrillon doit cohabiter avec ses deux méchantes filles qui la persécutent.Au château, un bal est organisé pour que le prince choisisse sa future femme. Bien que découragée par ses demi-soeurs, Cendrillon, avec la complicité de sa mère réincarnée, s’y rendra. Alors qu’elle danse avec un inconnu, minuit sonne.En fuyant elle laisse tomber une pantoufle. Le prince recherche alors dans tout son Royaume la jeune fille à qui ira la pantoufle de verre.Malgré les embûches, rien n’empêchera ces deux âmes de s’aimer.UN CONTE MILLÉNAIRE FAÇON MANGAMusique Pili LoopLumières Mathieu CourtaillierCostumes Alice Touvet et Sonia BoscDécor Camille AnsquerGraphisme et projections vidéos Anthony SurlerauxRégisseur Général Laurent DondonProduction Le théâtre aux étoilesSoutiens Espace Paris Plaine, Ville de PuteauxA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Les enfants de moins de deux ans ne sont pas acceptés dans nos salles théâtre. Par ailleurs, les enfants en salle doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75