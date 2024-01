MERTEUIL THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 2 mars 2024, Paris.

MERTEUIL (Succès – Reprise)De Marjorie FrantzMise en scène Salomé VilliersAssistant mise en scène Alexandre de SchottenAvec Chloé Berthier et Marjorie Frantz Avec la voix d’Arnaud DenisMusique Adrien Biry VicenteLumière Denis KoranskyCostumes Jérôme PauwelsDécor Marjorie FrantzProduction exécutive Jérôme RéveillèreProduction Prismo ProductionCoproduction Les Scaldes et Louis d’or productionPartenaire TévaCrédit photos : Cédric Vasnier ET SI « LES LIAISONS DANGEUREUSES » AVAIT UNE SUITE. . . 1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elles adoucie ? Le temps panse-t-il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t’elle ?« N’oubliez jamais que lorsqu’une femme en combat une autre, l’issue est souvent fatale. » Pierre Choderlos de Laclos.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 1er mars 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :Un duel intense. TÉLÉRAMA Efficace et brillant. L’HUMANITÉOn est bluffé. PARIS MATCHLe résultat est sensationnel. FRANCE INFOA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75