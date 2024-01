LES CHAISES THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 14 février 2024, Paris.

LES CHAISESD’Eugène IonescoMise en scène Thierry Harcourt assisté de Clara HuetAvec Frédérique Tirmont et Bernard Crombey Musique Tasio CaputoLumière Thierry Harcourt et Pascal AraqueCostumes Laurent MercierProduction Compagnie MacartanCoproduction Théâtre Montansier, Comédie de Picardie, Richard Caillat – Arts Live Entertainment – Fimalac CultureSoutien AdamiUNE VIE ABSURDE. DÉCIDER D’EN RIRE La vie ne serait-elle pas tout simplement un espace-temps un peu fou entre la vie et la mort ? Les êtres humains ne sont-ils pas tous capables de réactions plus ou moins incohérentes, lorsqu’ils approchent de l’abîme ? C’est la situation de la pièce, celle de deux êtres plongés dans une solitude extrême face au crépuscule de leurs vies. On a le sentiment qu’ils ne mourront jamais, tant que l’imagination du jeu à conjurer le sort ne s’éteindra pas. Ionesco devient alors maître du genre, magnifiquement. On rit de cette absurdité, on est ému et c’est au final la poésie qui l’emporte.Un des chefs-d’œuvre les plus loufoques de l’œuvre de Ionesco. Une vibrante symphonie humaine.Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 12 janvier 2024 à l’issue de la représentation.A noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

