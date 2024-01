YANN MARGUET : EXISTER, DÉFINITION THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 10 février 2024, Paris.

YANN MARGUET : EXISTER, DÉFINITIONAvec Yann MarguetDe Yann Marguet, Thomas Wiesel et Frédéric RecrosioMise en scène Frédéric RecrosioDE L’ INFINIMENT GRAND À L’ INFINIMENT CON Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qu’on fout là (bordel) ?On le sait : on n’est pas grand-chose. Il suffit de regarder le ciel pour s’en rappeler. Il n’y a d’abord rien, puis des nuages, puis des satellites, puis des grosses boules qui flottent dans l’espace en tournant sur elles-mêmes, puis l’infini… L’infini.Et nous, on est là. On cause. On rigole. On se marie. On divorce. On s’énerve parce que ce p**** de bus est encore en retard. On a mal à une dent. On prend des cours de bachata. On existe. On est chacun et chacune son propre centre de l’Univers.Pourtant, au moment où vous lisez ces lignes, trois cents personnes se tordent la cheville, douze mille autres cherchent leurs clés (qui sont dans une poche déjà fouillée pour sept-mille d’entre elles) et trois-milliards dorment. Quant à l’infini, il s’étend toujours.Il est peut-être temps de relativiser tout ça sur scène, non ?Vous l’entendez déjà chez Quotidien et sur France Inter.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 8 mars à l’issue de la représentation.Crédit photos : Nathan Hausermann La presse en parle :Un seul en scène aussi hilarant qu’intelligent. LE MONDE Une mise en scène léchée, un texte ciselé. TÉLÉRAMA Drôle, cash et poétique. LE PARISIEN

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:30

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75