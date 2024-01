LE CINÉMA DE THOMAS CROISIÈRE THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 26 janvier 2024, Paris.

LE CINÉMA DE THOMAS CROISIÈREDe et avec Thomas CroisièreMis en scène par Thibault AmelineProduction Houlala Production – Christophe Meilland / Kaly productionsUN HILARANT VOYAGE EN COMÉDIE Autant une initiation qu’un hommage au cine´ma, Thomas Croisie`re nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de come´dies qu’il e´voque. Gra^ce a` elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacre´s monstres du 7e art que sont Be´bel, de Fune`s, Le Splendid et tant d’autres.Notre Monsieur Cine´ma, partisan du « rire ensemble », nous invite a` (re)voir et (re)de´couvrir ces come´dies populaires qu’il aime tant et qu’il a partage´es avec ses enfants avant de les offrir au public. Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours a` son autre passion : le karaoke´. Vive le cine´ma !Une de´claration d’amour passionne´e aux come´dies populaires.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 10 novembre 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :- Hilarant et riche en anecdotes, ce spectacle est également émouvant : en rendant hommage à une époque, c’est notre passé que Thomas Croisière ressuscite. LE PARISIEN- Un spectacle nostalgique et malicieux, qui fête l’humour avec un grand H et nous laisse avec l’envie furieuse de revoir tous ces chefs-d’œuvre. TÉLÉRAMA Du vendredi 22 septembre au dimanche 31 décembre 2023 les vendredis et samedis à 21h30, dimanche à 19h

Tarif : 20.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75