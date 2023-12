ARSÈNE LUPIN THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 25 janvier 2024, Paris.

ARSÈNE LUPIN C’EST LE PLUS GRAND DES VOLEURS ! 1908. Nous sommes au château des Gournay-Martin à 3 heures de Paris. On rédige les faire-part du mariage de Germaine Gournay-Martin avec le Duc de Charmarace. La domestique prépare le thé, le Duc revient de sa promenade à cheval. C’est alors que l’arrivée d’une lettre à l’attention de M. Gournay-Martin va tout faire basculer.« Monsieur, j’attire votre attention sur le diadème de la Princesse de Lamballe. J’ai la ferme intention de m’approprier ce joyau et me rendrai dès demain dans votre office parisien, où vous l’exposez et où vous entassez toutes vos œuvres, pour une respectueuse perquisition. » Arsène LupinEntre malice et espièglerie, le Lupinisme est au rendez-vous !Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 24 novembre 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :C’est malicieusement construit. Un agréable et beau spectacle. TÉLÉMATINLe suspense mêlé à l’élégance. FRANCE 3Une distribution énergique s’amuse de cette comédie policière drôle et légère. LE PARISIENDes astuces à la pelle, une parodie où les acteurs prennent un plaisir fou à ne jamais se prendre au sérieux. LE FIGARO MAGAZINEA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Distribution : Comédiens : Grégoire Baujat ou Jean-Romain Krynen/ Pierre Khorsand/ Aude Roman ou Constance Carrelet/ Florent Chesné ou Nicolas Soulié, Emma Brazeilles et Valentine Revel-Mouroz. DÉCORS : Juliette Azzopardi COSTUMES : Solène CautyCHORÉGRAPHIE : Michel DurandSOUTIEN : Florence Leblanc, petite-fille de Maurice Leblanc Genre : Comédie, à partir de 7ans

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75