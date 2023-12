VERY MATH TRIP THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 14 janvier 2024, Paris.

VERY MATH TRIP De et avec Manu HoudartMise en scène Thomas Le DouarecLumières Mathieu CharvotProduction Compagnie Thomas Le DouarecCoproduction Stem en scène ASBL, Protect Artistes MusicPartenaires Tangente Magazine, Pass culture, on fait des mathsUN VOYAGE ÉTONNANT DANS UN MONDE FASCINANT Au départ, cela peut sembler un pari fou que de vouloir nous faire aimer cette matière parfois effrayante. Et pourtant, avec plus de 200 000 spectateurs au compteur, on peut se demander pourquoi personne n’y a pensé plus tôt !Avec une énergie débordante, Manu Houdart – agrégé de mathématiques – s’amuse à nous démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies et que le théorème de Pythagore peut même se glisser dans une partie de foot !Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, Manu Houdart nous offre , un spectacle aussi inédit qu’inoubliable.Un régal pour toute la famille. On en ressort émerveillé !Un one-math-show qui ne divise personne et dont la probabilité de réconciliation avec les mathématiques est proche de 100% !Rencontre avec l’équipe artistique le dimanche 3 mars 2024 à l’issue de la représentation.La presse en parle : Drôle, instructif, participatif. FRANCE INFO Au-delà des chiffres et autres théorèmes, Manu Houdart sait aussi jouer avec les mots. LA PROVENCEUn show jubilatoire, même pour les réfractaires. VAUCLUSE MATINUn seul en scène brillant et intelligent. REG’ARTSA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Crédit photo : Gilles Lemoine

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-14 à 19:00

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75