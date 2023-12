KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIXDe et mis en scène par Mathieu RannouAvec Franck DesmedtDécor Franck DesmedtCostumes Virginie HLumière Laurent BéalMusique Mathieu RannouProduction Atelier Théâtre ActuelCoproduction ZD Productions, Fiva Production, La Bonne Intention et Le Théâtre Rive GaucheUN ÉCRIVAIN FLAMBOYANT, UN ACTEUR IRRÉSISTIBLE Joseph Kessel, écrivain, grand reporter et aventurier, a traversé le XXe siècle, dont il a été l’infatigable observateur. Explorateur du monde et de la nature humaine, témoin de son temps, il avait une soif de vivre (et de boire) inextinguible. Kessel – La liberté à tout prix est un spectacle qui raconte cette existence hors du commun.Un portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 8 septembre 2023 à l’issue de la représentation.La presse en parle :- Franck Desmedt nous fait revivre avec passion et talent ce destin exaltant. Bravo ! LE PARISIEN – COUPS DE COEUR AVIGNON 2023- Kessel, son parcours exceptionnel est raconté avec malice, brillamment interprété par Franck Desmedt. FOU D’ART – Un art du conte et de l’incarnation conjugués, qui produit une fascinante déflagration sur les scènes. Flamboyant. Il y a une magie Franck Desmedt. TTT TÉLÉRAMA- Biopic théâtral, passionné et exotique, servi par Franck Desmedt qui incarne Kessel avec fougue. FRANCE INFO TV- Franck Desmedt nous fait revivre avec passion et talent ce destin exaltant. Bravo ! LE PARISIEN – COUPS DE COEUR AVIGNON 2023- C’est une épopée à la Indiana Jones, riche et captivante. MORDUE DE THEATRE

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2023-12-29 à 18:30

Réservez votre billet ici

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris