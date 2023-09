GUSTAVE EIFFEL, EN FER ET CONTRE TOUS THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

GUSTAVE EIFFEL, EN FER ET CONTRE TOUS THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE a lieu à la date du 2023-10-01 à 17:00:00.

Tarif : 20 à 32.8 euros.

Gustave Eiffel, en fer et contre tousDe et avec Alexandre DelimogesMise en scène Robert KienerCostumes Jef CastaingProduction Les cousins d’ArnolphePartenaire SACD, SNES, La Scène Indépendante et SPEDIDAMPLONGEZ DANS LE PARIS DU XIXE SIÈCLE !A` travers Gustave Eiffel, vivez l’incroyable aventure de la Re´volution Industrielle avec ses grands hommes, ses formidables inventions et ses coups bas. 1888. A` 3 mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, les ouvriers se mettent en gre`ve. Comment Eiffel va-t-il ge´rer cette crise ?De´couvrez Eiffel moderne, qui inventa le Management.De´couvrez Eiffel visionnaire, qui fit entrer la France dans la de´mocratisation technologique.De´couvrez Eiffel ge´nie, qui cre´a l’emble`me de la France et lui redonna sa fierté de grande puissance mondiale.De´couvrez l’homme impitoyable et juste qu’e´tait Gustave Eiffel.La presse en parle :- Il met en lumière toutes les facettes d’Eiffel, son génie visionnaire, personnage controversé, et surtout sa modernité. France 2-On sort de là ébouriffé, comme si on venait de vivre la révolution industrielle. Parisien-Instructif et divertissement ! TéléramaRencontre avec l’équipe artistique le vendredi 15 septembre 2023 à l’issue de la représentation Durée : 1h15Du mercredi 23 août au dimanche 5 novembre 2023 du mardi au samedi à 20h et les dimanches à 17hRelâches exceptionnelles les 23 septembre, 5 et 6 octobre 2023.

Réservez votre billet ici

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE

53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS Paris 75006

Réservez votre billet ici