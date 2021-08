Alet-les-Bains Alet-les-Bains Alet-les-Bains, Aude THÉÂTRE – NOCE AU VILLAGE Alet-les-Bains Alet-les-Bains Catégories d’évènement: Alet-les-Bains

Alet-les-Bains Aude Alet-les-Bains Nous avons le plaisir de reprendre « Noce au village » cet été.

Interprété par notre équipe d’amateurs entourée d’une équipe professionnelle, ils s’emparent d’histoires de mariage ; celle de la fête, du bonheur, de la famille réunie mais aussi de l’imprévisible, des disputes, des vieilles rancœurs… En s’inspirant de textes d’Anton Tchékhov, Michèle Heydorff y ajoute des anecdotes locales, des notes caustiques ou poétiques. Le tout, accompagné par des amis musiciens, bercé par les rengaines des années 70-80.

Réservation obligatoire. theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55 http://www.letheatredanslesvignes.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Lieu Alet-les-Bains