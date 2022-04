THEATRE – NIGHTFALL 97 Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

THEATRE – NIGHTFALL 97 Nilvange, 23 avril 2022, Nilvange. THEATRE – NIGHTFALL 97 Nilvange

2022-04-23 – 2022-04-23

Nilvange Moselle Comédie dramatique. Interprétation : Grégory Pira, Fabienne Clam et Olivier Besnas. Cie Théâtre d’Y voir. Le NightFall avait sa réputation. Tous les groupes un tant soit peu sérieux rêvaient de jouer sur la scène du club. Avec de la chance, c’était là qu’on pouvait se faire remarquer. On fantasmait bêtement et on se disait que nous, les petits métalleux de province, amateurs et passionnés, on ferait un jour la une de Hard-Rock Magazine. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Texte & Mise en scène : Jean-Marc Bechler. Nilvange

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse Ville Nilvange lieuville Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

THEATRE – NIGHTFALL 97 Nilvange 2022-04-23 was last modified: by THEATRE – NIGHTFALL 97 Nilvange Nilvange 23 avril 2022 Moselle Nilvange

Nilvange Moselle