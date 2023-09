Avec la Halle aux Grains de Blois « L’eau douce » Théâtre Nicolas Peskine Blois, 16 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Une création pour les plus jeunes à partir de trois ans, qui remue le souvenir de l’eau, si proche, et permet de découvrir et prendre soin de cet indispensable élément !.

Samedi 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Théâtre Nicolas Peskine

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A creation for youngsters aged three and upwards, which stirs up memories of water, so close to home, and allows us to discover and take care of this indispensable element!

Una creación para niños a partir de tres años, que despierta recuerdos del agua, tan cercana a casa, ¡y nos permite descubrir y cuidar este elemento indispensable!

Eine Kreation für die Jüngsten ab drei Jahren, die die Erinnerung an das Wasser wachruft, das so nah ist, und es ermöglicht, dieses unverzichtbare Element zu entdecken und zu pflegen!

