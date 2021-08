Théâtre Neuvic, 26 novembre 2021, Neuvic.

Théâtre 2021-11-26 – 2021-11-26 Centre Multimédia 6 Rue des Frères Pouget

Neuvic Dordogne Neuvic

« Le tour du théâtre en 80 minutes » de la compagnie Thomas Visonneau.

No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du théâtre, de ses prémices antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme simple et directe, inventive et ludique, drôle et touchante.

Il s’agit avant tout de créer du jeu, du ludisme. L’idée est de s’amuser tout en apprenant. De faire participer le public à ce Tour du théâtre pour qu’il reparte du spectacle avec l’envie d’aller au théâtre, de lire du théâtre, de s’inscrire dans l’Histoire du théâtre.

Pour ce faire, les deux interprètes font tout à vue. Ils jouent, manipulent les lumières, lancent les musiques…, ils déconstruisent toute la « machinerie théâtrale » pour mieux la célébrer.

A partir de 12 ans.

20h30. Centre Multimédia. 10€/pers, 8€/abonné.

Centre Multimédia 05 53 80 12 34

