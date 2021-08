Théâtre Neuvic, 8 octobre 2021, Neuvic.

Théâtre 2021-10-08 – 2021-10-08 Centre Multimédia 6 Rue des Frères Pouget

Neuvic Dordogne

« La famille vient en mangeant » par la Cie Mmm…

Bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG et autres histoires d’enfants. Sauf qu’à table, entre gaffes, piques et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler !

1 comédienne, 8 personnages, un solo épique !

A partir de 10 ans. 10€/personne (abonné 8€). 20h30 centre multimédia

Centre multimédia 05 53 80 12 34

compagnie Mmm

dernière mise à jour : 2021-07-31 par