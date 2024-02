Théâtre Neuillé-Pont-Pierre, samedi 23 mars 2024.

Théâtre Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

C’est parti pour un week-end théâtre le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars comprenant 2 pièces 2 troupes. L’association Sourire à la vie, en collaboration avec Olivier Lejeune pour la pièce « Tout Bascule » et les C Patristes avec la pièce « Vous les femmes ! ».

Pensez à réserver.

8 EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-24

Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

