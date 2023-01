Théâtre : Ne nous laissons pas abattre Landéhen Landéhen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Ne nous laissons pas abattre! Telle est la devise d’un groupe d’amies inséparables. L’humour et la bonne humeur restent leurs armes favorites pour combattre la morosité.

Quand l’une d’elles déprime à cause d’un mari volage, les autres arrivent en renfort afin de lui remonter le moral.

Un vaudeville trépidant et légèrement décalé d’Isabelle Oheix. Le vendredi 20 janvier à 20h30 pour la troupe.

Le samedi 21 janvier à 20h30 pour la troupe.

Le dimanche 22 janvier à 14h30 ; la troupe sera solidaire de l’association contre la mucoviscidose de Langueux. +33 2 96 30 07 41 Landéhen

