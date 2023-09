Zazie dans le métro Théâtre National Populaire Villeurbanne, 22 mai 2024, Villeurbanne.

Zazie dans le métro 22 – 25 mai 2024 Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Zazie, dix ans, débarque à Paris. Elle rêve d’emprunter le célèbre métro parisien, mais son plan est contrarié : les travailleurs sont en grève.

On connaît tous Zazie, la gamine intrépide imaginée par Raymond Queneau en 1959 et immortalisée par le film de Louis Malle l’année suivante. Mais la connaît-on vraiment ? A-t-on en mémoire le parcours de cette fillette de province lâchée dans Paris et qui rêve de « bloudjinn » ? De cette petite fille qui a échappé aux attouchements de son père, tué in extremis à coups de hache par sa mère ? Durant son voyage initiatique, entre le marché aux puces et la tour Eiffel, Zazie croise l’oncle Gabriel, « homossessuel » et transformiste à Pigalle, sa femme Marcelline qui devient Marcel, le chauffeur de taxi, la veuve Mouak… Des personnages dignes des contes, pourtant bien ancrés dans le réel.

Dans une scénographie typique des années 1960, l’adaptation théâtrale et musicale de Zabou Breitman célèbre l’immense liberté d’une petite fille, qui dit tout, et surtout ce qui ne se dit pas. Chaque mot, chaque tournure est un régal d’argot, d’humour et de poésie. Les acteurs se lancent à cœur joie dans des échappées dansées et chantées. Parmi eux, Serge Bagdassarian, sociétaire de la Comédie-Française se délecte de la truculence de sa partition. Les gros mots seront là aussi, qui font la joie des petits et des grands, déclinés, assumés ; car si Zazie peut être grossière, elle n’est jamais vulgaire.

Après le conte musical Poil de Carotte d’après Jules Renard, créé en 2019 à l’Opéra National de Montpellier, Zabou Breitman retrouve le compositeur Reinhardt Wagner pour l’adaptation de cet autre grand classique de la littérature française. Le Paris des années 1960 et ses cabarets donneront le ton de la partition orchestrale. Les inspirations foisonneront, de Kurt Weill en passant par le jazz, la java et la chanson à une ou plusieurs voix. Aux côtés des sept comédiens, sept musiciens accompagneront les pérégrinations de Zazie et de sa bande.

Après le seule-en-scène Dorothy, présenté au Théâtre de la Renaissance en partenariat avec le TNP en 2022-2023, Zabou Breitman imagine un spectacle coloré, aussi émouvant que drôle, teinté de cette fausse légèreté qui parsème l’ouvrage de Raymond Queneau et que promet la vie.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=699 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T21:30:00+02:00

2024-05-25T18:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:30:00+02:00

Serge Bloch